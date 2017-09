Programajánló

A bükkábrányi ősfákról szól az ősz Ipolytarnócon

A bükkábrányi bányából tíz éve, mintegy 60 méter mélyről kerültek elő azok az ősfák, amelyekből öt az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen, három a miskolci Pannon-tenger Múzeumban tekinthető meg. 2017.09.02

Tíz éve kerültek elő a bükkábrányi ősfák, az évforduló alkalmából e leletek köré szervezi programjait az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület - tájékoztatta az MTI-t Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pénteken.



Az évfordulóhoz kapcsolódóan Ipolytarnócon már augusztusban elkezdődtek a bemutató programok, és minden hétvégén több százan voltak kíváncsiak a témához kapcsolódó tematikus túrákra, de az igazi programkavalkád szeptember közepén, a Kulturális Örökség Napjaihoz időzítve kezdődik - írják a közleményben.



Október végéig minden hétvégére más-más programot kínálva filmvetítésekkel, gyerekfoglalkozásokkal és VR-szemüveges bemutatókkal idézik meg a 7 millió évvel ezelőtti Pannon-tenger világát.



Az Ősfenyő Belépő Látogatóközpontban szeptember közepétől - az MTA SZTAKI szakmai támogatásával - érintőképernyős terminálok segítségével, játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg a gyerekek és a felnőttek a Pannon-tenger korát, de interaktív bemutatókat és feladatokat kínálnak azoknak is, akik a természetben szeretnék próbára tenni tudásukat.



A bükkábrányi lelet őslénytani világszenzáció, hiszen szerves anyagként maradt meg az egykor a Pannon-tenger partján álló, 300-400 éves korukban elpusztult fák néhány része. Az öt-hat méter magas, másfél-három méteres átmérőjű tizenhat fatörzs eredeti, álló helyzetében konzerválódott.



A programok sorában Ipolytarnócon szeptember 10-én nyitják meg Galbács Tamás fotókiállítását, 23-án pedig Palóc Termelői Napot tartanak, ahol a környék termelői és termékei mutatkoznak be.



Az igazgatóság közölte: az őszi időszakban a 4DX mozivetítés és a kombinált belépők díját is csökkentették a Nógrád megyei területen.