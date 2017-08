Programajánló

Idén is Megyenapot rendez a Békés Megyei Önkormányzat

A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, és erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését. 2017.08.28 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Második alkalommal szervezi meg szeptember 2-án, Békéscsabán a Megyenapot a Békés Megyei Önkormányzat. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, és erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését - mondta az MTI-nek a szervezet elnöke.



Zalai Mihály kifejtette, az esemény középpontjában az itt élő nemzetiségek kultúrája, a megyei és települési értékek, a hagyományokat őrző kézművesek és élelmiszertermelők állnak.



Főszerepet kapnak a Békés Megyei Értéktárban szereplő tételek, faházakban mutatják be a 27 értéket és a két hungarikumot. A csabai és gyulai kolbász mellett a Körös-Maros Nemzeti Park, a magyar biliárd, a nyolctojásos száraztészták, a gyulai Körös Völgyi Sokadalom, a békési szilvalekváros papucs, a szarvasi Tessedik Táncegyüttes, a csorvási Hudák kézi szövőműhely is látható lesz majd a Megyenapon. A nóniusz lófajta rendhagyó módon mutatkozik be, sétakocsikázásra invitálják a szervezők a vendégeket.



A program reggel fél kilenckor zenés felvonulással indul. Délelőtt a nemzetiségek mutatkoznak be a békéscsabai főtéren, délután a szarvasi Cervinus Teátrum, a Tabán Néptáncegyüttes, a Békéscsabai Jókai Színház és a Balassi Táncegyüttes művészei lépnek fel. Délután a dumaszínházas Beliczai Balázs szórakoztatja a kilátogatókat - szólt a rendezvényről Zalai Mihály.



Napközben a nemzetiségek hagyományos ételeket készítenek és kóstoltatnak az érdeklődőkkel, hagyományaikat, értékeiket, kulturális, gasztronómiai kincseiket faházakban mutatják meg.



Megszervezzük Békés megye legnagyobb kézműves vásárát és termelői piacát, ahol 60 megyei illetékességű kézműves és termelő portékája lesz látható, legyen az a gasztronómia, a művészet, a kultúra területéről való - mondta a megyei önkormányzat elnöke, aki kiemelte a mesterségbemutatókat, a többi közt bőrműves, fazekas, hímző mutatja be mestersége rejtelmeit, valamint lesz kürtős- és mézeskalácssütés is.



A gyerekeket a Békéscsabai Napsugár Bábszínház Csacsifogat című meséje szórakoztatja majd, illetve felállítanak egy játszósátrat, ahol a legkisebbeket a nap folyamán anyagozás, nemezelés, rongybaba készítés, fafaragás, gyöngyfűzés és sakk várja.



A bábelőadás után egy meglepetést tartogatnak a szervezők, egy óriási tortát kóstolhat meg a legszerencsésebb ezer vendég. A Megyenap tortája a hungarikum akácméz felhasználásával készülő mézes-tokajis baracktorta lesz - árulta el Zalai Mihály.



Az esemény fővédnöke Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter lesz.