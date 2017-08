Programajánló

Kortárs mesejátékot mutat be a Békéscsabai Jókai Színház

Seregi Zoltán teátrumigazgató a darab szerdai olvasópróbája előtt elmondta, hogy ősbemutatóra készülnek, a mesét még sehol sem játszották. "Én beleszerettem az első olvasásra, gyönyörű darab, nagyszerű üzenettel" - fogalmazott.



Hendry Mária, a szerző elmondta, a napjainkban tapasztalható kétpólusú világ veszélyeit, ellentmondásait próbálta a gyerekek nyelvére lefordítani, és azt hangsúlyozni, hogy a természet, a művészet, a szépség védi meg az embereket az egyre erősödő negatív tendenciáktól.



A darabban egy erdő lakói Bumburi, a bohóc segítségével ünnepséget rendeznek a több ezer éves Világfa, a bölcsesség fájának születésnapjára. A fát azonban a gonosz Terribiusz varázsló el akarja pusztítani, hogy a helyére égig érő üvegpalotát építsen.



Az üzenet a szerző szerint az, hogy a világ nem elpusztítható, ha sikerül összefogni a gonosz ellen.



A mesét Juhász Róza állítja színpadra, aki az előző évad egyik legsikeresebb darabját, Örkény Macskajátékát is rendezte a viharsarki teátrumban. A rendező elmondta, mivel a darab kortárs, mindent szeretne a jelenben hagyni, a zenék kortárs szerzők instrumentális művei lesznek, a jelmezek is napjaink "trendi" világát tükrözik vissza.



Hangsúlyozta, hogy szeretné az állatok valódi karakterét, jellegzetességeit, mozgásvilágát visszahozni a darabba, szerinte ez adja meg a szereplők egymás közti viszonyának az alapját.



A koreográfiát lánya, a Budapest Kortárstánc Főiskolát végzett Oberfrank Réka készíti, ő segített a zenék kiválasztásában is - tette hozzá.



Libor Katalin díszlet- és jelmeztervező az MTI-nek elmondta: a díszlet központi eleme a hatalmas Világfa lesz, amelyet különbözőképp világítanak meg, és nagy fénytrükkökkel adják vissza a mesében lévő varázslatokat. Megjelenik majd egy fűrésztárcsa is a színen, amely azt szimbolizálja, hogy a fát ki akarja vágni a gonosz varázsló.



A főbb szerepekben Szabó Lajos, Gábor Anita, Gulyás Attila, Tomanek Gábor, Hodu József, Csomós Lajos és Nagy Erika látható. A darab bemutatója október 13-án lesz.



A Békéscsabai Jókai Színház szeptemberben két premierrel nyitja az évadot, 8-án Tamási Áron Ősvigasztalás című művét, 15-én a Törvénytelen randevú komédiát mutatják be.