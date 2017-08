USA

George és Amal Clooney egymillió dollárt adományozott a gyűlölet elleni küzdelemre

hirdetés

. A hollywoodi sztár és humanitárius ügyekkel foglalkozó ügyvéd felesége a Southern Poverty and Law Center (SPLV, Déli Szegénység és Törvényesség Központ) nevű, emberi jogi ügyekkel és szélsőséges csoportok elleni küzdelemmel foglalkozó alabamai szervezetnek ajánlotta fel a pénzt.



A "sztárházaspár" egyúttal közleményt adott ki, amelyben jelezte: saját alapítványuk a jövőben partneri együttműködést alakít ki az alabamai nonprofit szervezettel annak érdekében, hogy "harcoljanak az Egyesült Államokban gyűlöletet keltő csoportok ellen". A közleményben George és Amal Clooney kiemelte, hogy döntésüket a virginiai Charlottesville-ben történt, véres összecsapásokkal és halálos áldozattal is járó zavargások után hozták meg. "Ami Charlottesville-ben és azóta szerte az országban történik, kollektív elkötelezettségre sarkall bennünket, hogy felemeljük szavunkat a gyűlölet ellen" - fogalmazott a Clooney-házaspár alapítványa által kiadott közlemény.



Clooneyék 2016-ban hozták létre Clooney Alapítvány az Igazságosságért nevű szervezetüket, amely az iskolákban és bíróságokon érvényesítendő igazságosságot és jogi egyenlőséget próbálja elősegíteni világszerte.



A virginiai Charlottesville-ben augusztus 12-én az amerikai polgárháború déli csapatai főparancsnoka, Lee tábornok szobrának eltávolítása ellen tüntettek, s a tüntetők között megjelentek neonáci és fehér fajgyűlölő csoportok, köztük a hírhedt Ku Klux Klan tagjai is. Az ellentüntetők összecsaptak velük. Egy ember meg is halt, amikor egy Ohióból érkezett neonáci szándékosan az ellentüntetők tömegébe hajtott autójával, és egy fiatal nőt elgázolt.



A Charlottesville-i incidens óta az Egyesült Államokban fellángoltak a viták az 1861 és 1865 között pusztító polgárháború megítéléséről, nagy- és kisvárosokban egyaránt sorra távolítják el a polgárháború déli szereplőinek szobrait vagy a polgárháborúra emlékeztető emlékműveket.