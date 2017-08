Kult

Eredetfilm készül Jokerről

hirdetés

A Warner Bros. stúdióban születő produkciót Todd Phillips (Másnaposok) rendezi. A szereposztást még nem jelentették be, de a The Guardian brit napilap értesülése szerint a filmben a rendező Scorsese nyolcvanas évek elején készült munkái előtt is lerója tiszteletét.



A Batman-univerzum újabb darabjában Joker figurája áll a középpontban, az ő eredettörténetét bontja ki a produkció anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkozna. A sztori a nyolcvanas évek elejének Gotham Cityjében játszódik. A forgatókönyvön Phillips dolgozik Scott Silverrel.



Bár most éppen Jared Leto alakítja Jokert a Suicide Squad - Öngyilkos osztag folytatásában és állítólag a Gotham City Sirens című akciófilmben is, a Deadline.com hollywoodi hírportál úgy tudja, hogy az új Joker-filmhez más, fiatalabb főszereplőt választanak majd.



Korábban két sztár, Jack Nicholson és Heath Ledger is emlékezetes alakítást nyújtott Joker szerepében.