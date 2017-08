Programajánló

Balázs József erdélyi festőművész műveiből nyílt kiállítás Budapesten

Balázs József erdélyi festőművésznek az erdélyi tájat, az erdélyi emberek életét, munkáját ábrázoló alkotásait és portréit mutatja be egy kiállítás, amely kedd este nyílt Budapesten, a Forrás Galériában, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria sorozatának keretében.



"A Kárpát-haza Galéria idei hetedik tárlatán Balázs József alkotásai a kiállítótérbe varázsolják Székelyföld semmihez se hasonlítható hangulatát" - hangsúlyozta Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke a megnyitón.



Balázs József Gyergyóalfaluban született 1954-ben. Tanulmányainak befejezése után visszatért szülőfalujába, ahol azóta is él, alkot és gazdálkodik. Szülőföldjéhez való ragaszkodása a mai napig meghatározza művészi és pedagógusi pályáját.



"Munkássága a szülőföld iránti elkötelezettsége és a népe iránti szeretet, valamint a hűség ékes példája" - hangoztatta Szász Jenő, hozzátéve, hogy képein a székelyföldi táj mellett napégette arcú idős férfiak, asszonyok és lovak is megjelennek.



Felhívta a figyelmet arra, hogy Balázs József a Csíksomlyói búcsú zarándoklatának egyik újraindítója volt a rendszerváltás után, festményein gyakran jelennek meg az ünnephez kapcsolódó témák, motívumok.



Alkotásainak nagy részét magángyűjteményekben őrzik a világ különböző országaiban Japántól Amerikáig - emelte ki az elnök.

Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő, a tárlat fővédnöke elmondta: Balázs József képei bepillantást engednek Erdély harmóniájába, a székely ember ünnepébe és hétköznapjaiba, a keresztény ember hitvilágába. Portréin barátokat, ismerősöket és rokonokat örökít meg.



Pályafutását felidézve elmondta: az alkotó a marosvásárhelyi líceumban érettségizett 1973-ban, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia festészeti szakán végzett, de pedagógusi diplomát is szerzett. Jelenleg a Gyergyószentmiklósi Salamon Ernő elméleti gimnázium rajztanára, de művészetelméletet is oktat.



A gyergyószentmiklósi művészeti iskola egyik alapító tagja volt. Tanítványai közül sokan az ő hatására tanultak tovább művészeti pályán - hangsúlyozta Farkas Sándor.



Vargyas Ildikó képzőművész a festő pályáját felidézve kiemelte: a művész családja földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozott Gyergyóalfaluban, ahol akkoriban nem voltak közgyűjtemények, galériák, igazi műalkotásokat csak a templomban lehetett látni.



"Ebből a közösségből emelkedik ki a művész, aki igazi reneszánsz embernek számít" - mutatott rá.



Diploma után szülőfalujába visszatérve Balázs József rajztanárként dolgozott. 1981-től állított ki, és részt vett több alkotótábor munkájában. Akvarellel, olajjal, pasztellel dolgozik, de használ sokszorosító grafikát, és foglalkozik restaurálással is.



Reformpedagógusnak számít, éles látása, komplex gondolkodásmódja találékonyságra nevelte tanítványait, akiket az alkotás örömére próbál rávezetni - mondta Vargyas Ildikó.



A tárlat 28 képe az életmű egy szeletét mutatja be. Képein a csíksomlyói Szűz Mária mellett a táj, az élet, a munka, az állatok szeretete és a hit, valamint a karácsony és a farsang ünnepe jelenik meg. Portréi közül bemutatják Sövér Elekről szénnel készített alkotását, Hajdú István esperesről készült arcképét és egy önarcképet is.