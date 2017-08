Történelem

Vajon látható lesz-e Jerry Lewis dobozba zárt holokausztfilmje?

A legendás amerikai komikus, Jerry Lewis hétvégén bekövetkezett halála után máris sokan találgatják, hogy vajon előkerül-e "elveszett" filmje, egy soha be nem mutatott holokausztdráma. 2017.08.22 11:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A The Day the Clown Cried egy bohócról szól, akit Hitler kifigurázásáért koncentrációs táborba zárnak és azt parancsolják neki, hogy ő vezesse a gyerekfoglyokat a gázkamrába.



A 91 éves korában szombaton elhunyt Lewis a film egyetlen példányát hosszú ideig saját széfjében őrizte, majd átadta az amerikai Kongresszusi Könyvtárnak. A BBC News hétfői cikke szerint a könyvtár 2015-ben azt a tájékoztatást adta, hogy csak 2024 júniusa után válik lehetővé, hogy kutatók, illetve a közönség megtekinthesse a filmet.



Ám a művész halála után a közösségi médián azonnal felmerült az igény, hogy a nézők láthassák a produkciót.



Lewis 1972-ben rendezte a filmet és a főszerepet is maga játszotta el. A kész produkciót azonban csupán maroknyi embernek mutatta meg és ő is többször leszögezte, hogy rossznak tartja a filmet, ezért amíg él, semmiképp nem akarja, hogy bemutassák.



Tavaly a film történetéről készült BBC-dokumentumfilmben látható volt az alkotás néhány jelenete, ezek később a YouTube-ra is felkerültek.