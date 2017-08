Tragédia

Elhunyt Brian Aldiss brit sci-fi író

Elhunyt 92 évesen Brian Aldiss brit sci-fi író, akinek novellájából Steven Spielberg az A.I. - Mesterséges értelem című filmjét rendezte. 2017.08.22 08:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

BBC

A BBC News értesülése szerint az írót oxfordi otthonában szombaton érte a halál.



Aldiss Supertoys Last All Summer Long című novellája alapján készítette el Steven Spielberg 2001-ben az A.I. - Mesterséges értelem című sci-fijét. A robotfiúról szóló film tervén eredetileg Stanley Kubrick dolgozott, de végül az általa felkért Spielberg ült a rendezői székbe.



Aldiss, aki 1925-ben született Norfolkban, a második világháború után kezdett novellákat írni, első könyve, a The Brightfount Diaries 1955-ben jelent meg. Nagy hatással volt rá H. G. Wells, levelezésben állt C. S. Lewisszal és J. R. R. Tolkiennel.



1960-ban a Brit Science Fiction Szövetség elnöke lett, később az Oxford Mail folyóirat szerkesztőjeként dolgozott. A hatvanas évek közepén indította el Harry Harrisonnal a Science Fiction Horizons című kritikai lapot. J.G. Ballarddal együtt a sci-fi irodalom új hullámának indítói között tartják számon.



1999-ben elnyerte az amerikai sci-fi és fantasyszerzők nagymesteri címét, pár évvel később pedig beiktatták a Science Fiction és Fantasy Hírességek Csarnokába. 2005-ben II. Erzsébet brit királynőtől irodalmi munkássága elismeréseként a Brit Birodalom Tisztje kitüntetésben részesült.



Magyarul az Amíg a világ világ, a Földburok, a Szürkeszakáll, Az elszabadult Frankenstein, A rendszer ellenségei és a Szuperállam című művei is olvashatók.



"Nem értek egyet azokkal, akik szerint a science fiction valamiféle jövőjóslás. Szerintem az emberi állapot metaforája" - nyilatkozta 2007-ben.