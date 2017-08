Programajánló

Interaktív filmet is vetítenek a Szemrevaló fesztiválon

A német nyelvterület új filmjeinek legjavát vonultatja fel szeptember 21. és 30. között a Szemrevaló - Sehenswert filmfesztivál, amelynek programjában Fritz Lang életének egy szakaszát bemutató thrillert és interaktív mozifilmet is láthat a közönség. 2017.08.23 00:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös filmfesztiválja szeptember 21-én a budapesti Művész moziban a világhírű rendező, Fritz Lang életének egy szakaszát bemutató thrillerrel veszi kezdetét. A filmben a német nyelvű kultúra nagy emigránsa, az 1976-ban Amerikában elhunyt alkotó első hangosfilmjét, az M - Egy város keresi a gyilkost című munkáját készül leforgatni. A nézők a történet során nem csak az 1930-as évek Berlinjét ismerhetik meg, de egy izgalmas krimi részesei is lehetnek.







A fesztivál keretében a közönség az eredeti M - Egy város keresi a gyilkost című klasszikust is megtekintheti digitálisan felújított minőségben, valamint bemutatnak egy másik filmtörténeti ritkaságot, az ugyancsak Fritz Lang rendezte Liliomot is.



A szervezők hétfői közleménye szerint a filmnapok egyik legnagyobb szenzációja a tavalyi Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon nagydíjat és közönségdíjat nyert Tegnap virágai című romantikus vígjáték lesz, amely a holokauszt feldolgozásának lehetséges módjairól elmélkedik.



A Katharina Luther című film a reformáció korának nőképét árnyalja, az Ideges idegenekben pedig egy valóságshowban adja ki magát bevándorlónak két munkanélküli.



Az idei kínálatban szerepel továbbá Josef Hader Mérgezett egér című alkotása, valamint az első interaktív mozifilm, a svájci Late Shift című krimi is, amelyben a cselekmény alakulásáról egy applikáción keresztül a nézők szavazatokkal döntenek.



A nagyjátékfilmek mellett dokumentumfilmek is lesznek a fesztiválon: a képzőművészet iránt érdeklődők megnézhetik az idei Berlinalén debütáló, Joseph Beuys életét bemutató, Beuys című alkotást, míg az irodalom kedvelői Peter Handke osztrák író és fordító Párizs melletti otthonába tekinthetnek be. A Dark Star című film H.R. Giger Oscar-díjas svájci festő, képzőművész és szobrász különleges világába és házába vezeti el a nézőket.



A filmek egy részét Szegeden, Pécsen és Debrecenben is vetítik majd.