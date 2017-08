Programajánló

Nyolc bemutatóval várja a közönséget az új évadban a 25 éves Kolibri Színház

2017.08.22 23:24 MTI

A színház közleménye szerint a hétfői évadnyitó társulati ülésen Novák János igazgató elmondta, hogy az új darabok közül kettő a negyedszázados évfordulóhoz kötődik: a társulat alapító tagjainak személyes történeteire épül Czukor Balázs Visszatérő című, októberben debütáló előadása, míg Vidovszky György a társulat fiatalabb művészeivel készíti el a Mondj egy mesét című produkciót, amely a második félévben lesz látható a Kolibri Pincében.



Az új évadban megtartják a Vidovszky György rendezésében Drezdában már bemutatott Rövidzárlat hazai premierjét is. A Kolibri Fészekben a Small Size - Performing Arts for Early Years (Előadóművészet a legkisebbeknek) nemzetközi projekt keretében készült, Mi újság? című előadás bemutatója látható majd az alkotók, Ruszina Szabolcs és Tisza Bea közreműködésével.



A legfiatalabb korosztálynak a nagyszínház előcsarnokában Török Ágnes és Szívós Károly alkotását, a Hengergőt mutatják be 2018 tavaszán. Andrusko Marcella pedig a Kolibri Fészekben a Bartos Erika Bogyó és Babóca című népszerű történetéből készült mesejátékot viszi színre.



A közönség jövő tavasszal láthatja Anders Duus svéd szerző a színház felkérésére írt, Dobd vissza almával című darabjának ősbemutatóját Benedek Judit rendezésében. Az évad végén pedig Vajda Gergely Az óriáscsecsemő című operáját Novák János állítja színpadra a Kolibri Színház és az Armel Opera koprodukciójaként, amelynek tervezett bemutatója a bécsi MuTh Theaterben lesz 2018 júliusában.

A nemzetközi együttműködések keretében az évad második felére tervezett showcase alkalmával korosztályok szerinti bontásban mutatják be a hazai és külföldi szakmai közönségnek a Kolibri legsikeresebb előadásait, valamint a nemzetközi partnerszínházak korosztályos produkcióit. Várhatóan vendégül látják a drezdai Theater Junge Generation csecsemőszínházi előadását, valamint a francia Theatre Massalia és a portugál Teatro O Bando This Is (Not) Europe című koprodukcióját.



A Platform Shift+ nemzetközi együttműködés keretében 2018 áprilisában magyar-norvég-cseh hármas koprodukció készül, amelyet egy tavaszi turné során mutatnak be a partnerországokban. Az észt VAT Teater a 2018. májusi Kaposvári ASSITEJ Biennáléra hozza el Faust című előadását, az olasz Teatro Testoni Ragazzi - La Baracca társulat pedig az évadnyitó Kolibri Fesztivál programját gazdagítja - hangzott el a társulati ülésen.



A színház a hagyományoknak megfelelően szeptember 2-án a Kolibri Fesztivállal várja a közönséget, szeptember 16-án pedig a Színházak Éjszakáján is nyitva a kapuja a nézők előtt - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben, amely szerint Novák János hangsúlyozta, hogy a nemzetközi elismertség mellett a színház számára a legfontosabb "az a több generációt felölelő hazai közönség, amely évről évre a Kolibri Színház előadásait választja - immár 25 esztendeje".