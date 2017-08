Programajánló

Elkezdődött az évad a Pesti Magyar Színházban

Nyolc bemutatót tervez a most kezdődő évadban a Pesti Magyar Színház, amely musical ősbemutatóval várja a közönséget és az eddigiek mellett további előadások akadálymentesítését is célul tűzte ki. 2017.08.22 03:30 MTI

A bemutatók között megtalálható a Holnap tali! című sorozat musicalváltozata, az igaz történeten alapuló Naptárlányok, továbbá a drámairodalom klasszikusai, a Rómeó és Júlia, valamint az Ármány és szerelem is - közölte a színház a hétfői évadnyitó társulati ülés után.



Az új évad bemutatóiban neves vendégművészek fogadták el a színház meghívását: Béres Ilona, Fodor Tamás, Haumann Péter, Reviczky Gábor, Hegyi Barbara, Igó Éva és Tóth Enikő is színpadra lép.



A nagyszínpadon szeptember 29-én mutatják be Gary Barlow-Tim Firth Naptárlányok című vígjátékát Tallós Rita rendezésében. November 17-én a Holnap Tali! című musicalt tűzik műsorra, a produkciót Szente Vajk állítja színpadra.



Eperjes Károly rendezésében mutatják be 2018. február 16-án Friedrich Schiller Ármány és szerelem című drámáját. Március 24-én a Rómeó és Júlia című darabot tűzik műsora, William Shakespeare tragédiáját Lengyel Ferenc rendezésében láthatja a közönség.



Vasfüggöny mögötti játéktéren 2018. április 20-án Lőrinczy Attila Balta a fejbe című tragikomédiát állítja színpadra Horváth Illés.



A Sinkovits Imre Stúdiószínpadon december 1-jén mutatják be Topolcsányi Laura "Tibikém! Neked minden végszó?" című művét Gaál Ildikó rendezésében, 2018. április 27-i bemutatóval Eugene Ionesco Székek című abszurd drámáját Szabó K. István állítja színpadra.



Az évad új bemutatói mellett 22 produkciót tart repertoáron a színház és a továbbiakban is meghatározó programja a siketek és látássérültek akadálymentesítése - áll a közleményben.



Mint írják, a Pesti Magyar Színház a jövőben is teret kíván adni a társművészeteknek és a koprodukcióknak. Október 7-én tartják a Soproni Petőfi Színház és a Pesti Magyar Színház közös produkciójának bemutatóját a soproni színházban: a Hippolyt, a lakáj című zenés vígjátékot Eperjes Károly rendezésében láthatja a közönség.



A színház repertoárján maradnak Dvorák Gábor és Patka Heléna gyerekek számára készült előadásai is.



A nézőtéri szalonban folytatják közönség előtt tartott hétfő esti beszélgetéseiket: másfél éve Amiről még nem meséltem. címmel olyan beszélgetős sorozat indult, amelyre olimpiai bajnokokat és élsportolókat hívott meg Elbert Gábor és Zalán János.



A színház kulisszák mögötti területek egy része megújult. Kifestették a lépcsőházat, a folyosókat, felújítottak mellékhelyiségeket és a nézőforgalmi területek légtechnikáját. A nézők által használt területek világítását is átalakították.



A szeptemberi bemutató előtt a színház részt vesz a Pozsonyi Piknik és a Színházak éjszakája rendezvényeken, ahol speciális programokkal várja a nézőket.