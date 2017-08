Kultúra

Elárverezik a John Quincy Adams amerikai elnökről 1843-ban készült dagerrotípiát

hirdetés

Elárverezik a John Quincy Adams amerikai elnökről 1843 márciusában készült dagerrotípiát - közölte a The New York Times című lap szerdán.



Az Egyesült Államok hatodik elnökéről készült dagerrotípia egy washingtoni fényképész műhelyében készült. A 76 éves Quincy Adams akkor már nem elnök volt, hanem a kongresszusban - a képviselőház elnökeként - folytatta politikusi karrierjét. A képet egyik képviselőtársának ajándékozta, s annak a családja és leszármazottai őrizték sokáig.



Ez a legrégebbi felvétel John Quincy Adamsről. Kikiáltási ára 150 ezer dollár (39 millió forint) lesz. Emily Bierman, a Sotheby's aukciós cég fotórészlegének vezetője szerint "az elmúlt húsz évben árverésre bocsátottak közül kétségtelenül ez a legfontosabb történelmi portréfotó". Bierman a The New York Times című lapnak nyilatkozva kiemelte a fotó művészi értékeit is. Meglátása szerint a kép jól érzékelteti Quincy Adams habitusát is.



John Quincy Adamsről élete során több mint 60 felvétel készült, az egyik - amely szintén 1843-ban készült - a washingtoni Nemzeti Portré Galériában található. A most árverésre bocsátandó kép azonban pár hónappal korábban készült, mint a múzeumban kiállított.