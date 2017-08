Sztárhírek

Tom Cruise balesete miatt leáll a Mission: Impossible 6. forgatása

A szünet hat hete, de akár három hónapot is igénybe vehet, attól függően, hogyan gyógyul a színész. A hollywoodi lap szerdai cikkében emlékeztetett rá, hogy Cruise a hétvégén egy kaszkadőrjelenet felvétele, egy veszélyes ugrás közben szenvedett balesetet. A sérüléseiről hivatalos közlemény nem jelent meg, de egy produkcióhoz közel álló forrás szerint a színész két helyen is eltörte a bokáját, és a csípője is megsérült. Cruise-t állítólag a héten vizsgálja meg az orvosa, és a diagnózistól függően közli majd a filmet gyártó Paramount, hogy mennyi időre állítják le a forgatást.



Egy másik bennfentes személy szerint a produkció munkálatait át is ütemezhetik, egyelőre az utómunkákra koncentrálhatnak, és Cruise jeleneteinek felvételét a végére halaszthatják.



A Paramount szerdai közleményében megerősítette, hogy az eredetileg tervezetteknek megfelelően, továbbra is 2018. július 27-re időzíti a film megjelenését.



A Variety ugyanakkor megjegyezte, hogy a forgatás csúszása a szereposztás más tagjainak is fejfájást okozhat, köztük Simon Peggnek, Henry Cavillnek és Rebecca Fergusonnak. Ugyanis az M:I 6 forgatásának őszre tervezett befejezése után már más filmekben kellene dolgozniuk. A Paramount azért is aggódhat, hogy Cruise sérülése mennyiben befolyásolja a Top Gun folytatásának forgatását és bemutatását, amelyet 2019 júliusára tűztek ki.



A TMZ vasárnap reggel hozta nyilvánosságra azt a videofelvételt, amelyen jól látható, amint a színész megpróbál átugrani egy épület tetejéről egy másikra, de közben nekicsapódik a falnak.



Az 55 éves Cruise közismerten saját maga csinálja a filmjeiben a kaszkadőrjeleneteit, még a stúdiófőnökök és biztosítótársaságok ellenkezése ellenére is, mert úgy gondolja, így hitelesebbek az alakításai.