Film

Daniel Craig megerősítette: ismét ő játssza James Bondot

hirdetés

Daniel Craig egy amerikai tévéműsorban megerősítette: ő játssza a 007-es ügynököt a Bond-sorozat legújabb, 25. darabjában - írta a The Hollywood Reporter.



A kedd éjszakai Late Show-ban Stephen Colbert műsorvezető kérdésére a filmsztár hivatalosan is bejelentette visszatérését.



Craiget korábban is hírbe hozták a készülő produkcióval kapcsolatban, de személyesen sosem erősítette meg az értesüléseket a keddi adásig. Hozzátette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy a legendás titkosügynököt alakítja.



"Látványos búcsút szeretnék, alig várom már" - mondta Colbertnek.



Kedd délelőtt egy bostoni rádiónak még arról beszélt, hogy "nincs végső döntés". A Late Show-ban aztán bocsánatot kért mindazoktól, akiknek aznap interjút adott, de a döntést Colbert show-jában akarta bejelenteni.



A 49 éves angol színész a 2006-ban bemutatott Casino Royalban alakította először Bondot, azóta a széria három darabjában (A Quantum csendje, 007 - Skyfall, 007 Spectre: A Fantom visszatér) szerepelt.