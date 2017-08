Film

Deadpool 2: Ryan Reynolds teljesen kiborult a kaszkadőr halála miatt

Fotó: AP

Ahogy arról mi is beszámoltunk, meghalt egy női kaszkadőr a Deadpool 2 vancouveri forgatásán. A Variety értesülései szerint a baleset egy üldözéses akciójelenet felvétele során történt, amikor a kaszkadőrként ugyan még kezdő, de profi motorversenyző Joi "SJ" Harris a motorjával megpördült a levegőben, majd egy ablakot kitörve berepült a város harmadik legmagasabb épületébe, a Shaw Towerbe. Azonnal kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia megrázta a Deadpool 2 stábját, különösen a címszereplőt alakító Ryan Reynoldsot, aki nem sokkal később közleményben reagált a Harris halálára: "Ma tragikus körülmények között elvesztettük a stáb egyik tagját. Sokkolt és összetörtünk... de tudom, hogy mindez semmi ahhoz a bánathoz és elmondhatatlan fájdalomhoz képest, amit most a családja és a szerettei érezhetnek. A szívem szakad meg értük" - írta a színész.

Reynolds mellett a rendező David Leitch is közleményt adott ki önmaga és a Deadpool 2 stábja nevében: "Mélységesen elszomorított az egyik kaszkadőrünk elvesztése. Nincsenek szavak, melyekkel én és a stáb többi tagja ki tudnánk fejezni, amit érzünk ezzel a tragédiával kapcsolatban. Gondolatban a családjával és barátaival vagyunk ebben a nehéz időszakban" - írta a rendező.

A Deadpool 2 forgatása június óta zajlott Vancouverben, azonban a baleset miatt ideiglenesen leállították a munkálatokat. Hogy várhatóan mikor folytatják, azt egyelőre nem tudni, ahogyan azt sem, hogy a tragédia hatására csúszik-e majd a produkció premierje, amely 2018. június 1-re van kitűzve.