Cicciolina az RTL Klubhoz igazol!

Fotó: ACNews.hu

A Bors egyik munkatársa a Liszt Ferenc repülőtéren találkozott az egykori pornósztárral, aki egy menetrendszerű, fapados járattal érkezett Rómából Budapestre. Állítólag az RTL Klub producerei hívták, mert az ősszel képernyőre kerülő, Celeb vagyok, ments ki innen! című valóságshow egyik szereplőjének szemelték ki. Úgy tudni, Ilonának tetszik az ötlet, a felek ma ülnek le a tárgyalóasztalhoz, és valószínűleg meg is állapodnak. Cicciolina azonban még nem mondhatott semmit.

"Erről nem szeretnék beszélni. Villámlátogatásra jöttem, van egy-két elintéznivalóm, de szerdán már Rómában leszek. Most született öt kiscicám, és mivel az anyjuknak nincs teje, én szoptatom őket kis cumis üvegből. Összesen már nyolc cicám van" - zárta rövidre Cicciolina, aki 65 évesen is vállal topless fellépéseket, és biztos, hogy a showban is emlékezetes lenne a szereplése.