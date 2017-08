Sztárhírek

Jeremy Clarkson kis híján meghalt a kórházban

Fotó: BBC

Jeremy Clarkson majdnem meghalt a kórházban - írja a Comment:com. A műsorvezető először beszélt részletesebben a tüdőgyulladásáról, mely miatt még augusztus elején kellett megszakítania családi nyaralását Mallorcán. A Top Gear és a Grand Tour sztárját pihenésre ítélték az orvosai, ami miatt el kellett halasztani a műsora forgatását is.

Clarkson vasárnap a Sunday Timesban írta meg a történetét: "Három éjszakán át szenvedtem görcsökkel az ágyamban" - írja, mielőtt elküldték volna kivizsgálásra, miután az orvosa azt mondta, egy hétre be kell feküdnie a kórházba. A műsorvezető eleinte tiltakozott, mondván, hogy az lehetetlen, de az orvos gyorsan leszerelte: "Ha nem teszi, amit mondok, meghal."

Most, hogy kiengedték a kórházból, még két hónap lábadozás vár rá, mielőtt dolgozni kezdhet, és ezt a műsorvezető pokolian nehezen viseli: "Ez a baj a kórházakkal. Az emberek, akiket ott ápolnak, intézményesítettek lesznek, és csak arról bírnak beszélni, hogy melyik nővér melyik gyógyszert hozta be és mikor. Az unalom unalmassá teszi őket. És ha végül kikerülnek onnét, ahogyan én is, és nincs más dolguk két hónapig, mint gyógyulni, a helyzet még rosszabb lesz, mert csak a betegségemről tudok beszélni."