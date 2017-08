Film

Tom Cruise megsérült a Mission: Impossible hatodik részének londoni forgatásán

hirdetés

Fotó: AP

Tom Cruise megsérült a Mission: Impossible hatodik részének londoni forgatásán írja a Daily Mail.

Az 55 éves sztár híres arról, hogy szereti a legveszélyesebb akciójeleneteket is maga, kaszkadőr nélkül csinálni. Így volt ez most is - igen ám, csakhogy Cruise ez egyszer elszámította magát: rosszul számolt ki egy ugrást, így ahelyett, hogy egy tetőn landolt volna, egy épület falának csapódott.

A félresikerült ugrás után állítólag újra neki akart veselkedni a jelenetnek, de megsérült, így aztán fel kellett függeszteni a forgatást.