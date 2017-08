Film

Leonardo DiCaprio játszhatja da Vincit

Leonardo DiCaprio játszhatja Leonardo da Vincit egy új játékfilmben, amely Walter Isaacson könyvén alapul - értesült a Deadline.com.



A Paramount nyerte azt a több millió dolláros licitharcot, amelyet a Leonardo da Vinci című könyv megfilmesítési jogaiért folytatott a Universal stúdióval.



A film produceri munkáit DiCaprio és Jennifer Davisson Appian Way nevű cége látja el.



A filmsztár a családi legenda szerint azért kapta keresztnevét, mert várandós édesanyja éppen egy olasz múzeumban gyönyörködött egy Leonardo-festményben, amikor a leendő színész először megmozdult, ezért tűnhet sorsszerűnek, hogy a reneszánsz képzőművész és tudós névrokont alakíthatja a vásznon több mint 43 évvel később.



Isaacson - korábban a Time magazin szerkesztője - írta a Steve Jobsról szóló regényt, mely alapján Danny Boyle rendezett filmet Michael Fassbender főszereplésével, de ő jegyzi a Benjamin Franklinről, valamint az Albert Einsteinről szóló bestsellert is.



A könyvek kiadójának elmondása szerint Isaacson a festő feljegyzéseiből kiindulva szőtte cselekménnyé a Leonardo da Vinci művészetéről, tudományos munkáiról, olthatatlan kíváncsiságáról és képzelőerejéről szóló információkat.



DiCaprio tavaly kapott Oscar-díjat A visszatérő című filmben nyújtott alakításáért.



Ő hozta létre az Appian Way Productionst, melynek első filmje A Richard Nixon-merénylet volt 2004-ben. Tavaly 14 játékfilmet, öt dokumentumfilmet és egy televízióműsort készített a cég.