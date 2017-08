Fesztivál

Kórházba került a Sziget egyik sztárfellépője

Szombati koncertje után vesekő gyanújával kórházba került az amerikai rapper, Macklemore. Nagy bulit csinált a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán, akkor még nem látszott rajta, hogy bármi gond lenne.

Macklemore a Szigeten (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Nem sokkal a fellépés után azonban kórházba kellett vinni, az éjszakát is ott töltötte. Most már jobban van, hamarosan haza is repülhet - erősítette meg Vető Viktória, a fesztivál sajtófőnöke az Origónak.