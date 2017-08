Sárkányos

A Trónok harca sztárjával nem áll szóba a postás a csatajelenet óta

Fotó: HBO

Ha valaki még nem látta a Trónok harca legutóbbi részét, de szeretné megnézni, ne olvasson tovább, mert spoiler következik.

A The Spoils of War című epizód gigantikus csatajelenetétől mindenki elájult: Daenerys sárkányai támadásba lendültek, és megmutatták, mire képesek.

A jelenetben főszerepet kapott Ser Bronn is, akinek még a sárkányt is sikerült megsebesítenie a Skorpiónak becézett számszeríjjal. A hetekig tartó forgatást nagyon élvezte a karaktert alakító Jerome Flynn, de utána arra is rájött, hogy nem volt mindenki elragadtatva hőstettétől. "Mióta a csatajelenet lement a tévében, kissé népszerűtlen lettem. A postásom például nem áll szóba velem, mert meglőttem a sárkányt" - mondta a színész, aki azt is elárulta, hogy a Skorpió igazi volt, és tényleg kilőtte a hatalmas nyilat. "Bizonyára ez a legmenőbb fegyver, amivel valaha játszadozhattam" - ismerte el.