Nem mese?

Mégis igazi lehet Hasfelmetsző Jack 25 éve talált naplója

Mégis igazi lehet Hasfelmetsző Jack 25 éve előkerült naplója, amelyet a tartalmát ismertető könyv megjelenésekor a 19. századi sorozatgyilkos ügyének megszállott kutatói hamisnak kiáltottak ki. Ez igazolhatja, hogy az elkövető egy liverpooli gyapotkereskedő volt.



A hasfelmetsző legendájának kutatóit 1993-ban meglepte a hír, hogy az előző évben előkerült egy addig ismeretlen memoár, amelyet egy bizonyos James Maybricknek tulajdonítottak. A 9000 szavas naplóban a gyapotkereskedő bevallotta öt nő meggyilkolását a londoni East Enden, és egy prostituáltét Manchesterben. A visszaemlékezést úgy írta alá: "Tisztelettel, Hasfelmetsző Jack".



A naplóról szóló könyv megjelenésekor szakértők alapos elemzésekre hivatkozva kétségbe vonták a memoár hitelességét. Elsősorban annak származása aggasztotta őket. A visszaemlékezést egy liverpooli ócskavasgyűjtő tárta a nyilvánosság elé. Mike Barrett azt állította, hogy családjának egyik barátjától kapta. A férfi, Tony Deveraux azonban nem sokkal később meghalt, így a napló eredetére nem sikerült egyértelmű magyarázatot adni, ami sokak szemében egyenlő volt azzal, hogy hamisításról van szó.



Egy új könyv, amely az azóta eltelt csaknem 25 év eseményeit foglalja össze, viszont azt állítja, a naplót Maybrick egykori liverpooli otthonában találták.



Robert Smith - az első könyv kiadója, a második szerzője - állítja: Mike Barrett és azok, akiktől a memoárt kapta, azért tartották ezt titokban, mert féltek attól, hogy törvénytelenséget követtek el.



"Amikor a napló előkerült, Mike Barrett nem volt hajlandó megfelelő magyarázatot adni arra, honnan szerezte. De az aprólékos kutatás végül visszavezetett minket Maybrick lakásához" - idézte Smith szavait a The Daily Telegraph című brit lap hétfőn.



A könyvkiadó mindig is kitartott igaza mellett. "Sohasem kételkedtem abban, hogy a napló egy eredeti dokumentum 1888-1889-ből" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az újonnan bemutatott, vitathatatlan bizonyítékok alátámasztják, hogy a naplót 1992. március 9-én James Maybrick egykori hálószobájának padlója alól emelték ki, és még aznap felajánlották egy londoni irodalmi ügynöknek.



"Ebből következik, hogy nagy valószínűséggel James Maybrick a szerző. Hogy ő volt-e Hasfelmetsző Jack? Ezek alapján ő kell, hogy legyen a legfőbb gyanúsított. De a hasfelmetsző kilétéről szóló viták még akár újabb száz évig eltarthatnak" - mondta Robert Smith.



Hasfelmetsző Jack London Whitechapel nevű nyomornegyedében gyilkolt, az első holttestre 1888. augusztus 31-én találtak rá. Az áldozatok prostituáltak voltak, akiknek torkát elvágták, testüket pedig komoly anatómiai ismeretekre valló módon megcsonkították. A gyilkos az utcán végzett áldozataival, csak az utolsó nőt, Mary Kellyt darabolták fel szegényes albérletében. Ő abban is kivételnek számított, hogy a többiekkel ellentétben nem koros és csúnyácska, hanem fiatal és szép volt.