Sziget - Sűrűbben közlekedik a szentendrei HÉV a fesztivál idején

Sűrűbben és éjszakai is közlekedteti a szentendrei (H5-ös) HÉV-et a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Sziget fesztivál ideje alatt, augusztus 9 és 16 között.

- Sűrűbben és éjszakai is közlekedteti a szentendrei (H5-ös) HÉV-et a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Sziget fesztivál ideje alatt, augusztus 9 és 16 között. A közlekedési társaság pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint ezen kívül a 6-os villamos is gyakrabban fog indulni éjjelenként, nagyobb kapacitású járművek közlekednek a 901-es, a 918-as és 937-es éjszakai buszokon és rendkívüli hajójáratok indulnak az Óbudai-szigethez a Jászai Mari térről. Az elmúlt évekhez hasonlóan a BKK transzferbuszokat közlekedtet majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Sziget között, amelyeket a Citypass-szal rendelkezők vehetnek igénybe, ugyanezzel a karszalaggal pedig a közösségi közlekedés használata díjmentes. A BKK a fesztivál területén is működtet majd ügyfélszolgálati és jegyirodát, amelyet egy Ikarus 260-asból alakítottak ki.