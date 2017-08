Fesztivál

Iggy Azalea ugrik be a Szigeten Rita Ora helyett

Fotó: AFP

Iggy Azalea jön a Szigetre Rita Ora helyett, aki az utolsó pillanatban mondta le fellépését - közölte a fesztivál sajtóirodája kedden az MTI-vel.

Az ausztrál rapper-énekesnő augusztus 12-én áll a Sziget nagyszínpadára. Iggy Azalea a Work, a Change Your Life vagy a My Word című dalokkal lett igazán ismert, a Black Widow című számban pedig éppen Rita Orával énekelt duettet. Ez a dal a Billboard Hot 100-as listájának 3. helyére ért fel.

Kedden árulták el a Sziget szervezői, hogy Rita Ora egy díjátadóra hivatkozva mondta le a fellépést. Ez egyébként meglepte őket, hiszen már hónapok óta szerződésben állnak az énekesnővel, ahogy a Clean Bandit zenekarral is, amely szintén lemondta koncertjét, de ők még nem adtak hivatalos indoklást.