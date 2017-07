Gyász

Meghalt Sam Shepard

Fotó: AP

Csütörtökön meghalt Sam Shepard amerikai színész és drámaíró - közölte a család az AP hírügynökséggel.

Shepard Magyarországon leginkább filmes alakításairól volt ismert, ám az Egyesült Államokban a Broadway egyik meghatározó figurája volt. Több mint 40 színdarabot írt, a Buried Child című darabért 1979-ben Pulitzer-díjat is kapott.

Emellett Oscarra jelölték a legjobb férfi mellékszerepért az 1983-as Az igazak című filmben nyújtott alakításáért, Chuck Yeager eljátszásáért. Több mint 68 szerepe volt 47 éven keresztül tartó filmes pályafutása alatt. Olyan nagy filmekben is szerepelt, mint A Sólyom végveszélyben, a Mud, a Kardhal és az Augusztus Oklahomában. A múlt hónapban bemutatott Never Here című pszichothrillerben is feltűnt.

A 73 éves művészt kentuckyi otthonában érte a halál.