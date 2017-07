Sztárhírek

Alice Cooper rájött, hogy van egy milliárdokat érő Warhol-képe

Andy Warhol - Little Electric Chair

Nem mindennapi meglepetés érte a minap a hamarosan hazánkban koncertező Alice Coopert: mint kiderült, van egy eredeti Andy Warhol szitanyomata, amelyről 40 évig megfeledkezett.

A 30 évvel ezelőtt elhunyt Warhol műve egy raktárból került elő, ahol az elmúlt négy évtizedben egy csőbe volt feltekerve. A Kis Villamosszék (Little Electric Chair) című kép a szakértők szerint akár több, mint 10 millió dollárt (2,6 milliárd forintot) is érhet.

A nagy felfedezést igazából nem is Cooper, hanem menedzsere és régi jó barátja, Shep Gordon tette, miután néhány nappal ezelőtt Richard Polsky műgyűjtővel beszélgetett a Warhol képek mai értékéről. A Cooper kora hetvenes évekbeli színpadi kellékeit tartalmazó raktárból előkerült alkotást aztán Polsky hitelesítette.

A feltehetően 1964-65 táján készült képről Cooper igazából nem is tudta, hogy a tulajdonában van, ugyanis annak idején nem ő, hanem a volt barátnője, az éppen idén elhunyt Cindy Lang vásárolta meg, mindössze 2500 dollárért. Állítólag Cooper édesanyjának valami rémlett arról, hogy valaha raktárba került a kép, melyet utóbb az ő közreműködésével sikerült megtalálni.

"Akkoriban senki nem gondolta, hogy bármi értéke lehet. Warhol még nem 'Andy Warhol' volt akkortájt. Minden csak a drogokról és az alkoholról szólt. De látnotok kellett volna Alice arcát, amikor megtudta, hogy Richard Polsky mennyire becsüli a kép értékét" - nyilatkozta Shep Gordon, hozzátéve, hogy Cooper nem szándékozik megválni a műtől.