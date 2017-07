Gyász

Megindító sorokkal búcsúzott Chester Benningtontól a Linkin Park

Az énekes boncolását július 21-én végezték el és a hétfőn közzétett jelentés szerint a Linkin Park énekese felakasztotta magát. A halottkém hivatalának szóvivője korábban megerősítette, hogy a hálószobában, ahol a 41 éves énekest megtalálták, nem voltak drogok.



Chester Benningtont múlt csütörtökön, a Soundgarden énekese, Chris Cornell 53. születésnapján találták holtan Los Angeleshez közeli lakásában. Cornell, Bennington barátja májusban vetett véget önkezével az életének.



A Palos Verdes Estates-i rendőrség hétfőn hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen egy sofőr hívja a 911-et. A felvétel szerint azért rendelték Bennington házához, hogy elvigyen egy kocsit, és a házvezetőnő riasztotta, hogy megtalálta Bennington holttestét egy hálószobában. A sofőr azt is közölte, hogy személyesen nem látta a halottat, de a házvezetőnő zokogása belehallatszik a telefonbeszélgetésbe.



A Linkin Park tagjai hétfőn nyílt levélben búcsúztak társuktól. Közben azt is bejelentették, hogy lefújták a turnét, amelyre a héten indultak volna. Az együttes azt is közölte, hogy Bennington emlékére öngyilkosság megelőző honlapot indítottak. A chester.linkinpark.com szájton fontos információk szerepelnek, köztük olyan forró vonalak – a Suicide Prevention Lifeline (Öngyilkosság Megelőző Életvonal) és a Crisis Text Line (Krízis Üzenetvonal) – számai, amelyek segítséget tudnak nyújtani a kétségbeesett embereknek. A honlapon gyűjtik a közösségi médián megjelent üzeneteket is, amelyekben a rajongók búcsúznak az énekestől – írta a brit The Guardian online kiadása.

A banda számai Bennington halála óta ismét a lemezlisták élére ugrottak. A Billboard szerint az együttes legutóbbi, One More Light című albuma a 17. a 200 listavezető album között. Az együttes első lemeze, a Hybrid Theory pedig a 27. helyen szerepel.



Az Amazon eladási listáján hétfőn a Hybrid Theory az ötödik legkelendőbb lemez volt. A 2000-ben megjelent albumból 11 millió példány fogyott kiadása óta. A banda 2003-ban készült Meteora című második lemeze 41. lett a Bilboard toplistáján, a 2007-ben kiadott Minutes to Midnight pedig a 115.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!