Som Lajos nem tud lábra állni

Fotó: MTI

A Piramis alapítója 2012 novembe­rében lett korlátozott mozgásképességű, miután józsefvárosi társasházi otthona lépcsőjén megtámadták, és kirabolták, azóta bottal jár.

"A lábam még a lépcsőn volt, amikor a fickó hátulról lerántott, és ahogy földet értem, teljesen kifordult. Azóta szenvedek vele, de ilyen ramaty állapotban még nem voltam. Idegesít, de nem hagyom magam" - mesélte a zenész a Blikknek.

Most megint be kellett vonulnia, már majdnem két hete kezelik a Péterfy Sándor utcai kórház krónikus belosztályán.

"Egyik nap arra ébredtem, hogy nem működik a jobb lábam, de nem akartam rögtön dokihoz menni. Azt gondoltam, elmúlik. (...) Miután a fizikai állapotomat felmérték, olyan radikális gyógytornát írtak elő, hogy most is azért ülök itt egy helyben, mert csillagokat látok az izomláztól. Ettől függetlenül, magamban is szoktam gyakorlatozni itt, a vaságynál. Még nem adtam fel, hogy visszatérjek a színpadra" - mesélte Som, aki állítása szerint azért is hagyta el magát ennyire, mert megrémiszti a háromemeletnyi lépcsőzés. Igaz, ez lehet, hogy hamarosan megoldódik.

"Nemrég járt nálunk a polgármester-helyettes, és azt mondta, van remény arra, hogy a meglévő helyett kapjunk egy földszinti önkormányzati lakást vagy egy olyan emeletit, ahol lift is van a házban, mert nem bírom a lépcsőzést" - fejtegette a zenész.