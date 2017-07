Gyász

Elhunyt Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek

hirdetés

Életének 96. évében vasárnap a veszprémi kórházban elhunyt Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek - közölte a Veszprémi Főegyházmegye az MTI-vel.



Mint írták, az 1921. október 31-én született Szendi József volt a Veszprémi Egyházmegye századik püspöke, 1993-tól pedig első érseke. 1997-ben vonult nyugalomba, és élete utolsó heteit kivéve naponta mutatott be szentmisét a veszprémi Szent Ferenc Papi Otthon melletti Ferences templomban.



Szendi Józsefet 1944. december 24-én szentelték pappá Székesfehérváron. Ezután káplánként szolgált Zsámbékon, Csákváron, Pesthidegkút-Remetekertvárosban, majd Székesfehérváron hitoktatóként, teológiai tanárként, prefektusként, szentszéki jegyzőként és kórházlelkészként is dolgozott. Később 1957-től 1959-ig lelkészként szolgált Csepel-Királyerdőn, majd plébánosként Pákozdon, 1969-től 1982-ig kerületi esperes, szentszéki bíró és teológiai tanár volt Esztergomban, emellett székesfehérvári kanonokként is dolgozott 1980-1982 közt.



Címzetes püspökké és a veszprémi egyházmegye apostoli kormányzójává 1982. április 5-én nevezték ki, püspökké 1982. április 21-én szentelték Esztergomban. A Veszprémi megyéspüspöki címet 1983. szeptember 3-án kapta meg, december 7-én pedig beiktatták hivatalába. Később 1993. május 30-án II. János Pál pápa érsekséggé tette a veszprémi püspökséget, és élére kinevezték Szendi Józsefet, aki 1993. június 29-én vette át az érseki palliumot.



Nyugalomba vonulása után 1997-től a veszprémi Szent Ferenc Papi Otthon lakója volt. A Hit Pajzsa díjat 2005-ben kapta meg, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, 2016-ban pedig Székesfehérvár tiszteletbeli polgára lett. Szendi József 2014-ben ünnepelte pappá szentelésének 70. évfordulóját.



A közlés szerint temetéséről később intézkednek.