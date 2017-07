Gyász

Meghalt a Reszkessetek betörők! sztárja

hirdetés

John Heard, a Reszkessetek betörők! filmekben Kevin édesapját alakította, de olyan, hazánkban is nagy sikerrel futó sorozatok szereplője is volt, mint a Maffiózók, a Szökés vagy a New York-i helyszínelők. A színészt 72 éves korában, még pénteken érte a halál. A kaliforniai Palo Altóban, egy hotelben találták meg holttestét, napokkal korábban pedig egy operáción esett át, mindazonáltal a halál oka ismeretlen. Most egész Hollywood gyászolja.