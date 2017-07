Gyász

Tragédia: öngyilkos lett a Linkin Park énekese

Holttestét helyi idő szerint csütörtök reggel 9-kor találták meg a Los Angeles megyei Palos Verdes Estates nevű településen, egy lakásban. 41 éves volt, hat gyermeket hagyott hátra. Új dalukat pár órával ezelőtt tette közzé az együttes. Három héttel ezelőtt adtak koncertet a VOLT Fesztiválon, először jártak hazánkban és valószínűleg utoljára.



Azt nem tudni, hogy miért akasztotta fel magát. Oka lehetett az is, hogy ma lett volna legjobb barátjának, Chris Cornellnek a születésnapja, aki szintén felakasztotta magát még májusban. De Chester Bennington már többször is felhozta drog- és alkoholproblémáit. Állítólag már korában is megpróbálkozott az öngyilkossággal, amiért gyerekkorában egy férfi molesztálta és nem bírta feldolgozni a traumát.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!