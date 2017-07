A nyár dala

Malajziában betiltották a Despacitót

Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber közös dala, a Despacito hat hónappal a megjelenése után már 4,6 milliárd online lejátszásnál tart, és ezzela valaha volt legtöbbet streamelt szám lett. 2017.07.20 13:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Itthon már elkészült a dal magyar változata is, Jolly előadásában, ami szintén komoly nézettséget hozott a YouTube-on, de szerveztek már olyat bulit is, ahol csak ezt a számot játszották egész éjszaka, sőt az egyik cukrászda még a Despacito nevű fagyit is megalkotta - írja a 24.hu.

Persze, az őrület nem csak nálunk tombol: a világ legtöbb országában elképesztően népszerű a nyár slágere. Malajziában most mégis betiltották:az ország 44 rádióállomása közül egyetlen egyen sem hallható a szám, miután konzervatív muszlim csoportok kifogásolták a dalszöveg szexuális tartalmát.

Malajzia kommunikációs minisztere, Salleh Said Keruak közleményében arra kérte a rádiókat, hogy alkalmazkodjanak a helyi normákhoz és vegyék le a játszási listákból a dalt. A rajongók persze háborognak, de nem sokra mennek vele.