Ünnep

Rangos nemzetközi elismerést kapott a hazai bélyeg

Újabb, ezúttal nemzetközi elismerést kapott a Magyar Posta karácsonyi bélyege, nemrég a 2016-os év 10 legkülönlegesebb bélyege közé választották a stampnews.com versenyén. Az ünnepi nyomatot Nádi Boglárka grafikusművész tervezte és a Pátria Nyomda Zrt. speciális eljárásával állították elő. 2017.07.20 12:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A StampNews.com bélyeggyűjtő magazin „A 2016-os év 10 legkülönlegesebb bélyege” közé választotta a Magyar Posta „Karácsony 2016” című speciális nyomatát. A nyertesek között számos, különleges nyomdai eljárással gyártott, illetve izgalmas tartalmú bélyeg szerepelt.



A Magyar Posta a hagyományoknak megfelelően minden évben kibocsátja karácsonyi bélyegét. A 2016-os alkalmi kiadványon téli hangulatot idéző grafika látható, szív alakú vonalban korcsolyázó párral. Érdekessége a biztonsági elemként szolgáló, különleges díszítésű vonalkód, valamint a korcsolyák nyomvonalába rejtett, négynyelvű karácsonyi üdvözletet tartalmazó mikroírás. A bélyegek ötven bélyegképet tartalmazó ívben és aranyszínű festékkel nyomtatott, öt bélyegképes, speciális kisívben készültek.



A 2016-os, karácsonyi bélyegnek nem ez az első díja. A Pátria Nyomda Zrt. a Best Print Hungary elnevezésű nyomdászszakmai megmérettetésen – a biztonsági nyomtatvány gyártása során alkalmazott új műszaki megoldásoknak köszönhetően – a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület innovációs különdíját is elnyerte.



A postabélyegek nemzeti identitásunk jelképei, kulturális missziót töltenek be. A Magyar Posta folyamatosan törekszik az egyes témák hű megjelenítésén túl speciális, innovatív nyomdai eljárások, gyártástechnológiák alkalmazására. Ilyen nyomat a díjnyertes bélyeg is, amelyhez a Pátria Zrt. biztosította saját nyomdatechnológiai eszköztárát. Mint azt az elismerések is bizonyítják, a téma, a grafika és a nyomdai kivitelezés egyenkénti kiválósága és összhangja egyedi, különleges eredményeket hoz.



A két cég közös alkotása tulajdonképpen örökkévaló, hiszen annak példányait megőrzi a Bélyegmúzeum, bekerül a hivatalos hazai és nemzetközi postabélyeg-katalógusokba, valamint az Egyetemes Postai Egyesület (UPU) hivatalos postabélyegeket nyilvántartó WNS rendszerébe is.