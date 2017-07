Turizmus

40 milliárdos bevételt hozott Dubrovniknak a Trónok harca

A Trónok harca című televíziós sorozat 126 millió euró (38,7 milliárd forint) árbevételt, ezen belül 1,5 millió vendégéjszakát hozott az Adriai-tenger partján fekvő festői városnak, Dubrovniknak - közölte a Vecernji List című horvát napilap szerdán a zágrábi közgazdasági intézet tanulmányára hivatkozva.



A kutatások szerint Dubrovnik-Neretva megyét 2012-től 2015-ig a korábbi évekhez képest évente átlagban 60 ezer turistával több látogatta meg, akik az említett időszakban 1,5 millió vendégéjszakát töltöttek ott.



A Filmforgatás pozitív hatásai a turizmusra: Trónok harca Dubrovnikban című tanulmányt az International Journal of Tourism Research című angol nyelvű magazin is megjelentette.



A George R.R. Martin bestsellerei nyomán készült HBO-sikerszériát 2011-ben kezdték forgatni Dubrovnikban. Az adriai város a sorozat 2. évadában szolgált Királyvár, a Hét Királyság és egyben Westeros fővárosa helyszínéül.



Az Adria gyöngyének nevezett híres kikötőváros reneszánsz épületei többször is kulisszául szolgáltak a sorozat jeleneteihez. A gazdag és kivételesen jó állapotban megőrzött kulturális és építészeti örökség kiválóan illeszkedett Királyvár középkori városképébe, ami miatt a dubrovniki várfal (Lovrijenac) és Lokrum szigete visszatérő elem lett a filmben.



A látottak mély benyomást tettek a nézőkre, ami növelte Dubrovnik hírnevét, és növelte a település nevezetességei iránt érdeklődő turisták számát is - olvasható a tanulmányban.



Dubrovnikban az utóbbi időben több nagyléptékű produkciót is forgattak: a városban vették fel a Star Wars legutóbbi epizódjának számos jelenetét és Leonardo DiCaprio rendezésében a Robin Hood: Origins (Robin Hood: Kezdetek) című játékfilm egyes részeit is.



A Lionsgate Films közleményében Dubrovnikot a világ legkitűnőbb külső forgatási helyszínei között említette.