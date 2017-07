Programajánló

Ingyenes koncertekkel várják a közönséget a Bartók Világverseny és Fesztivál nyitónapján

A kamarazenekari döntőn Mozart hegedűversenyeit adja elő a hat bejutott versenyző a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével, amelyet Ménesi Gergely vezényel.

Rendhagyó gyerekfoglalkozások, Bartók Budapestje városnéző túra és ingyenes koncertek is várják a közönséget az első alkalommal megvalósuló Bartók Világverseny és Fesztivál nyitónapján, szeptember 9-én a Zeneakadémián.



Első alkalommal rendezi meg a Zeneakadémia szeptember 9. és 17. között a Bartók Világverseny és Fesztivált, amelyre 23 ország 65 harminc év alatti hegedűse jelentkezett. A verseny zsűrije a nemzetközi szakma legjobbjaiból áll, elnöke Salvatore Accardo világhírű olasz hegedűművész - közölte az intézmény az MTI-vel.



A verseny nyitónapján minden korosztályt különleges programokkal, ingyenes koncertekkel várnak. A 6-10 évesek számára a Liszt-kukacok Akadémiája rendhagyó, ingyenes foglalkozásokat kínál, amelyek középpontjában Bartók zenéje áll. A száztíz éves zenepalota különleges helyszínei között a zeneszerző egykori tantermébe és a Nagyterem Művész szobájába is betekintést nyerhetnek a résztvevők.



A nyitónap további különlegessége a Bartók Budapestje városnéző túra. A zeneszerző életének fontos helyszíneit, életútjának különleges történeteit Stachó László zenetudós tárja az érdeklődők elé. A mintegy 2,5 órás program 13 órakor kezdődik a Csalán úti Bartók Béla Emlékház bemutatásával, ahonnan külön busszal vezet a túra a Zeneakadémiára. Az épületben található Bartók teremben további érdekességeket hallhat a közönség Bartókról, a zenetanárról és a koncertező művészről, egészen a legendás 1940-es zeneakadémiai búcsúkoncertjéig. A túra ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket a rendelkezésre álló helyek függvényében a bartokbudapestje@zeneakademia.hu e-mail címen várják.



A Liszt Ferenc téren felállított szabadtéri színpadon tartják majd a 16 órakor kezdődő nyilvános sorsolást, amelyen kiderül, melyik versenyző mikor állhat a Solti Terem színpadára a zsűri elé az elődöntőkben.

A sorsolás után három, Bartók zenéjét középpontba állító ingyenes koncerten vehetnek részt az érdeklődők. Elsőként a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének diákjai mutatkoznak be. Ezt követi a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének koncertje, műsorán Bartók 1. és 2. rapszódiájával, a Román népi táncokkal és a Kontrasztokkal. A Népzene Tanszék zenészei a komponista népzene-feldolgozásaival, valamint azok eredetijével ismertetik meg a közönséget.



A verseny elő- és középdöntői szeptember 10. és 12. között térítésmentesen tekinthetőek meg. A fordulók előtt zenetörténészek vezetik be Bartók hegedűműveinek a világába az érdeklődőket, akik azt is megtudhatják, hogy a versenyzők előadásakor mire kell különösen figyelni. A kamarazenekari és nagyzenekari döntőt szeptember 14-én és 16-án rendezik, jegyek már online is vásárolhatók.



A kamarazenekari döntőn Mozart hegedűversenyeit adja elő a hat bejutott versenyző a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével, amelyet Ménesi Gergely vezényel. A nagyzenekari döntő versenyprogramjában három versenyző méri össze tudását, ahol Bartók két hegedűversenye mellett Beethoven, Brahms és Csajkovszkij hegedűversenyét választhatják előadásra. Ebben a fordulóban - csakúgy, mint a szeptember 17-i gálakoncerten - a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara működik közre Kovács János vezényletével.



A Bartók Világverseny és Fesztivál részletes programja megtekinthető a verseny hivatalos honlapján.