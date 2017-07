Sztárhírek

Máthé Erzsi: Szorongva gondolok arra, hogy nemsokára én következem

Fotó: MTI

Máthé Erzsi fél az elmúlástól. A kilencvenéves színésznő ugyan már évekkel ezelőtt visszavonult, de betegségei ellenére is szereti az életet. Mégis azért aggódik, hogy Schubert Évához hasonlóan hamarosan neki is távoznia kell az élők sorából.

"Az elmúlt hónapokban több nagyszerű pályatársat, barátot veszítettem el, és nagyon fájónak érzem a hiányukat. Szorongva gondolok arra is, hogy nemsokára én következem. Minden fizikai fájdalmam ellenére szeretem az életet, de már régóta félek az elmúlástól, mostanában egyre többet érzem, hogy nemsokára be kell fejeznem földi pályafutásomat" - mondta a Blikknek.