A 70. Locarnói Fesztivál programjában a The Big Sick és az Atomszőke is szerepel

A 70. évadához érkezett svájci filmmustra a jubileum alkalmából új névvel - egyszerűen Locarnói Fesztiválként - és számos világsztárral várja a közönséget. Idei programjában a The Big Sick című vígjáték és az Atomszőke című thriller is szerepel.



Carlo Chatrian fesztiváligazgató szerdán jelentette be az ezentúl Locarnói Fesztiválnak nevezett filmes rendezvény hivatalos programját. Az augusztus 2. és 12. között zajló mustrán 18 alkotást vetítenek a versenyprogramban. A mezőnyben szerepel az amerikai Travis Wilkerson Did You Wonder Who Fired the Gun? című filmje, Jim McKay alkotása, az En el Septimo Dia, Aaron Katztól a Gemini és John Carroll Lynch rendezésében a Lucky. Versenyez még mások mellett Germano Maccioni Asteroids című filmjével, Dominik Locher Goliath című munkájával, Serge Bozon az Isabelle Huppert-rel forgatott Madame Hyde-dal és Bing Wang a Mrs. Fang című filmmel.



A győztesnek járó Arany Leopárd-díjat odaítélő nemzetközi zsűrit a francia filmrendező, Oliver Assayas vezeti - írta a The Hollywood Reporter.



A fesztiváligazgató elmondta, hogy a megújulás jegyében indítják el a Locarno Kids szekciót és állítanak fel egy Ifjúsági Tanácsadó Testületet is.



A fesztivál Noemie Lvovsky Demain et tous les autres jours című drámájával nyílik meg, amelynek főszerepét Mathieu Amalric alakítja. A mustrát Kevin Merz zenés dokumentumfilmje zárja, a Gotthard - One Life, One Soul.



A Lago Maggiore partján fekvő város főterén, a Piazza Grande óriási, szabadtéri mozijában vetítik a Kumail Nanjiani és Zoe Kazan főszereplésével forgatott The Big Sick című vígjátékot, amelyben egy párnak kapcsolatuk szorosabbra fonódása közben kell áthidalnia a közöttük lévő kulturális különbségeket. Charlize Theron és James McAvoy alakítja a főszerepeket az Atomszőke című thrillerben, amelyet szintén láthat a locarnói közönség. A további filmbemutatók között lesz a Good Time Robert Pattinson és Jennifer Jason Leigh szereplésével, valamint a What Happened to Monday? Glenn Close, Noomi Rapace és Willem Dafoe közreműködésével.



A fesztivál nemzetközi vendégei között lesz Irrfan Khan és Golshifteh Farahani, akik szerelemről és bosszúról szóló, The Song of Scorpions című filmjüket kísérik el, és Fanny Ardant, a transznemű témával foglalkozó Lola Pater sztárja. Locarnóba érkezik Vanessa Paradis, aki Samuel Benchetrit Chien című filmjében játszik, és Nastassja Kinski is, aki életműdíjat vesz majd át a mustrán. Mathieu Kassovitz filmrendező ugyancsak díjazott: ő lesz a fesztivál idei kiválósága, az Excellence Awardot kapja meg. Adrien Brody a Leopard Club Award elismerésben részesül, Jean-Marie Straub francia rendező pedig tiszteletbeli Arany Leopárd-díjat kap.