Gyász

Saját halottjának tekinti Scubert Évát az Emmi

Saját halottjának tekinti az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az életének 87. évében kedden elhunyt Schubert Éva Kossuth-díjas színművészt, érdemes művészt. 2017.07.12 15:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Schubert Éva Budapesten született 1931-ben. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1955-ben szerzett diplomát, emellett elvégezte az ELTE magyar-történelem és esztétika szakát is.



Több mint öt évtizedet töltött a színpadon, ezalatt tíz évig a Vidám Színpad, több mint húsz évig a Vígszínház tagja volt. 1988-tól szabadúszó lett.



Schubert Éva humora és drámai ereje főként jellemszerepekben érvényesült. Minden műfajban felejthetetlen alakítást nyújtott a drámától a vígjátékig - írják.



Színpadi szerepein kívül játszott több tucat filmben (Egy pikoló világos, A vőlegény nyolckor érkezik, Butaságom története, Egy kicsit én... egy kicsit te), tévéfilmben (A fekete város, Abigél, Szomszédok), és szinkronizált is, többek között ő volt a Frakk, a macskák réme című rajzfilmsorozatban Lukrécia macska hangja. Emellett darabokat fordított németből, franciából, angolból, tanított a Zeneakadémián és Gór Nagy Mária Színitanodájában, valamint rendezett is.



Művészi munkásságát 1984-ben érdemes művészi címmel, 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 2008-ban a 39. Magyar Filmszemle életműdíjával, 2013-ban Kossuth-díjjal ismerték el. Ugyanebben az évben Budapest díszpolgára lett.



"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a családdal egyetértésben Schubert Évát saját halottjának tekinti" - közölte az Emmi Kultúráért Felelős Államtitkársága.