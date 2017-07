YouTube

Letaszították trónjáról a Gangnam Style-t

Wiz Khalifa rapper és Charlie Puth énekes letaszította YouTube-trónjáról a Gangnam Style-t jegyző dél-koreai énekest, Psy-t: az amerikai páros See You Again című számát, amely hétfő óta büszkélkedhet a legnézettebb videó címével, keddig több mint 2,8 milliárdszor látták.

A See You Again című számhoz készült zenés videó 2015-ben került fel a videomegosztó portálra a Halálos iramban-filmek néhai sztárja, Paul Walker emléke előtti tisztelet jeleként.



Khalifa és Puth a dél-koreai énekest, Psy-t fosztotta meg a trónjától, akinek Gangnam Style című száma öt évig vezette a YouTube nézettségi listáját. A See You Again nagyjából kétmillió kattintással vert rá a 2012-ben megjelent megaslágerre.



A lista harmadik helyén Justin Bieber áll Sorry című számával, több mint 250 millió kattintással lemaradva az első két helyezettől.



Charlie Puth a Twitteren adott hangot döbbenetének, és elárulta, hogy 2007-ben annak reményében regisztrált a YouTube-ra, hogy egy nap talán sikerül elérnie egy videóval a tízezres nézettséget.



Wiz Khalifa közleményében azt írta, örül neki, hogy a dal “sok ember életére volt hatással”.