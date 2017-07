Film

Tarantino a hírhedt Manson családról forgathatja a következő filmjét

Fotó: AFP

A Hollywood Reporter szerint Quentin Tarantino Charles Mansonról és gyilkos szektájáról forgathatja a következő filmjét. Az Aljas nyolcas óta nagy a csend a kultrendező körül, eddig semmi hír nem volt arról, min dolgozhat. Pedig a lap úgy tudja, hogy már majdnem el is készült egy új forgatókönyvvel, ami a 60-as, 70-es évek brutális gyilkosságsorozatát dolgozná fel.

Mansonék ölték meg Sharon Tate-et, Roman Polanski feleségét is, aki ráadásul várandós volt. A lap forrásai szerint ez a teljes amerikai közvéleményt sokkoló merénylet lehet majd a cselekmény egyik központja.

Ha ez tényleg így van, akkor ez lesz Tarantino első olyan filmje, amelyik igaz történeten alapszik. Persze, az még mindig kérdés, hogy nem csavar-e majd egy jó nagyot a történteken, hogy ebből is csináljon egy véres bosszúthrillert.

A forgatást állítólag jövő nyáron kezdik, és Brad Pitt, illetve Jennifer Lawrence neve is felmerült a készülő filmmel kapcsolatban.