Hátborzongató plakátot kapott a Stranger Things második évada

A tavalyi év egyik meglepetéssorozata kétségkívül a Netflix Stranger Things-e volt, amely pillanatok alatt a nézők kedvencévé vált. Nem is csoda, hogy a cég már augusztus végén bejelentette a folytatást, amelyhez aztán februárban meg is jelent az első előzetes is.

Fotó: Netflix

A másodikra azonban mostanáig várnunk kellett: itt az új poszter, amely már önmagában is félelmetesen néz ki.

És egy rövid beharangozó videó, amelyet a Twitteren tettek közzé.



Some doors can't be closed. Season 2 of @Stranger_Things arrives on October 27th. pic.twitter.com/lfwssDomAD — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 2017. július 11.

Az első évadból visszatérő Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo és Noah Schnapp mellett Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Sadie Sink és Dacre Montgomery is szerepel majd az új évadban. Természetesen a gyerekszínészek oldalán a felnőtt főszereplőket játszó Winona Ryder és David Harbour is felbukkan majd.