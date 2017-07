Programajánló

Szerdán kezdődik a Bánkitó Fesztivál

Nem változtattak sokat a bevett zenei formulán, a merítés viszont az eddiginél nagyobb lesz, mert külföldi fellépőkkel is erősítenek. 2017.07.11 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szerdán kezdődik a Bánkitó Fesztivál, az ország "legnagyobb kisfesztiválja", amelyet már kilencedik alkalommal szerveznek a nyugat-nógrádi Bánkon; számos koncert és színházi előadás várja a látogatókat a négynapos eseményen, a fesztivál idei témája a korrupció elleni harc, a politikai és a szociális helyzet lesz - tájékoztatta az MTI-t a fesztivál főkoordinátora.



Nem változtattak sokat a bevett zenei formulán, a merítés viszont az eddiginél nagyobb lesz, mert külföldi fellépőkkel is erősítenek - mondta Venczel Sára.



Fellép a brit Slaves, a német The Picturebooks, az izraeli A-WA és az észt Argo Vals, de színpadra áll mások mellett a Csaknekedkislány vagy Szabó Benedek és a Galaxisok is.



A Bánkitó Fesztivál idén sem csak zenéből áll. A tavalyi "határ" tematika után most "az igazán kurrens korrupció" és az az elleni harc kerül középpontba, a kerekasztal-beszélgetések helyett pedig mindenhol interaktív programok, workshopok és szerepjátékok várják a résztvevőket ezzel kapcsolatban.



A fesztiválon a legnagyobb civil szervezetek képviseltetik magukat. A közös szerepjátékokon a fesztivál vendégei a legváratlanabb szituációkban kerülhetnek döntéshelyzetekbe és átélhetik, hogyan is szövi át a korrupció a hétköznapjainkat - ismertette Venczel Sára.



Mint mondta, a Bánkitó Színházi Fesztivál a tavalyi után még jelentősebb kortárs színházi szemlévé nőtte ki magát. A négy nap alatt 16, többségében a korrupcióra, valamint a hazai politikai és szociális helyzetre reagáló előadást mutatásnak be olyan társulatok, mint Hajdu Szabolcs és a Látókép Ensemble, a TÁP Színház, a Dollár Papa Gyermekei és a Tünet Együttes.



A fesztivál főkoordinátora arra is kitért, hogy idén a SHARE jótékony kézműves sörét ihatják a látogatók.



Hozzátette: a SHARE és a Bánkitó Fesztivál csapata is kiemelten fontosnak tartja a tudatos sörözést és alkoholizmus elleni küzdelmet, ezért a fesztivál ideje alatt minden korsó elfogyasztásával a Megálló reintegrációs és közösségi háznak gyűjtenek adományt a fesztiválozók. A Megálló házat az alkoholizmus és addikciók elleni küzdelem SHARE-nagykövete, Kiss Tibi, a Quimby frontembere jelölte ki.



A Bánkitó a budapestieknek buszokat biztosít a szerdai lejutáshoz és a vasárnapi visszaérkezéshez - közölte Venczel Sára.