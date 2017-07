Sztárhírek

A Bosszúállók sztárja mindkét kezét eltörte egy forgatáson

hirdetés

A 46 éves Jeremy Renner éppen a Tag című vígjátékon dolgozik, ám a forgatás nem várt nehézségek elé állította. Az Oscar-díjra is jelölt színész ugyanis mindkét kezét eltörte, így most a bal csuklója és a jobb könyöke is sínben van.

A Bosszúállók sztárja azt mondja, hogy mindez nem akadályozza a munkájában, csupán néhány apróság akad a mindennapjai során, ami nehezére esik, de azon van, hogy az Avengers következő részére már összeszedje magát.

"Mindez nem fogja befolyásolni a munkámat. Csupán arra van hatással, hogy hogyan öltözök fel reggel. A cipőmet például nem tudom megkötni, de ezen kívül minden megy. Semmilyen teendőmben nem fog megállítani. Gyorsan gyógyulok és mindent megteszek azért, hogy még gyorsabb legyen ez a folyamat. Rendbe jövök, mire a Bosszúállók újra elkezdődne" - nyilatkozta a Mirrornak Renner.