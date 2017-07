Programajánló

Mégsem lép fel a Bartók Fesztiválon Matha Argerich

A meghirdetett programmal ellentétben mégsem lép fel a szombaton kezdődött Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztiválon július 11-én este Martha Argerich, a világhírű zongoraművész athéni koncertje után szombathelyi fellépését is lemondta - közölte az MTI-vel a fesztivált szervező Filharmónia Magyarország munkatársa.



Szederkényi Éva tájékoztatása szerint a nyitókoncert műsorát a helyzethez alkalmazkodva úgy alakították át, hogy egy igazi "ősbemutatóval" kárpótolják a közönséget, Wolf Péter: Utazás című művének kamarazenei átiratát ugyanis először hallhatja majd a közönség.



Hozzátette: a darabban a világ koncertpódiumain méltán elismerést szerzett Liszt Ferenc Kamarazenekar művészei közül Hutás Gergely, Kovács Attila és Pintér Attila szólistaként is bemutatkozik majd az est folyamán, ahol Bartók Divertimentó-ja, Britten: Simple Symphony és Liszt: Angelus című művei is felcsendülnek. A Liszt Ferenc Kamarazenekart Takács-Nagy Gábor vezényli.