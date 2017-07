Programajánló

Reggae Camp jamaicai sztárral, az Inner Circle-lel Cegléden

A csaknem ötven éve létező jamaicai csapat, az Inner Circle a fő fellépő az idei Reggae Campen, amelyet július 25-től 29-ig rendez meg a Ladánybene 27 zenekar. Idén először a fesztivál helyszíne Cegléd. 2017.07.08 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jamaicai reggae színtérről az Inner Circle mellett Warrior King és Micah Shemaiah is színpadra lép a nagyszínpadon a 17. Reggae Campen, amelyet a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont területén tartanak - olvasható az esemény Facebook oldalán.



A Campen július 27-én csütörtökön ad koncertet a jamaicai nagy generáció egyik kiemelkedő képviselője, a dallamos reggae-t játszó, Grammy-díjas Inner Circle. A Sweat (A La-La-La-La-Long), a Games People Play, a Bad Boys és számos ismert sláger alkotói a csapat fennállása ötvenedik évfordulójára szervezett turné egyik állomásaként zenélnek Cegléden. Az Inner Circle-ben jelenleg is aktívak az alapító Lewis fivérek, a basszusgitáros-énekes Ian és a gitáros-énekes Roger. A jelenleg hattagú együttes csaknem harminc stúdióalbumot készített, a legnagyobb slágereket tartalmazó válogatás, az Everything is Great 2014-ben jelent meg.



A 37 éves jamaicai reggae énekes, Warrior King dalaiban az oktatást és a női egyenjogúságot állítja a középpontba. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Virtuous Woman és a Hold Da Faith, a Reggae Campen 26-án szerdán lép színpadra a Budapest Riddim Band kíséretében. Július 28-án pénteken a roots reggae, a rasta gondolkodás egyik legfiatalabb képviselője, Micah Shemaiah lép fel a Roots I Vision Banddel. Ő képviseli a Bob Marley által először megénekelt rasta gondolkodást, és manapság a jamaicai fiatalok iránymutató előadója.



A nagyszínpad 26-i programjában szerepel az indonéz énekes, Ras Muhamad, valamint a Saint Lucia szigetéről származó, Angliában élő Kigfa Redd is. Másnap az Inner Circle előtt melegít be a Campre immár hazajáró vajdasági Uprize, és 28-án pénteken játszik az újvidéki zeneiséget a reggae-vel ötvöző Sin Seekas.



A RaStage ad helyszínt mások mellett a Londonban élő, montserrati származású Shaka Black és az olasz Rankin Delgado fellépésének, a DubYard helyszínen a roots- és dub muzsikákat olyan előadók szólaltatják meg, mint például a holland XoveryouthFam-SoundSystem, a szlovák Natty Youth Sound és Dub Settlers, a román Zo és Dubase, az olasz Sista Habesha, Giallo Man és Sista Awa, a lengyel Connection to Foundations, a cseh King Sound Steppas, a brit Alpha Steppa, illetve a Dubapest HiFi.



Idén is jelen lesz a Campen a hazai reggae színtér élvonala, így a Ladánybene 27, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, Copy Con, a G Ras & Riddim Colony, a Tigris, a Manaky és a Stabilfrazír.