A Halott Pénz és a Soulwave koncertjével kezdődik az AlteRába Fesztivál Körmenden

2017.07.09 05:30 MTI

Hegedűs László közölte: július 11. és 15. között a Rába Szabadidőcentrumban fellép többek között a Magashegyi Underground, a Péterfy Bori & Love Band, a Vad Fruttik, a 30Y, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, az Anna and the Barbies, a Pál Utcai Fiúk, az Ossián, az Auróra és az Ismerős Arcok.



Hozzátetette: a kisszínpadon 16 feltörekvő zenekar kap lehetőséget a bemutatkozásra, a koncerteket játékos vetélkedők és egyéb szórakoztató programok kísérik és nem maradnak el a hajnalba nyúló after partyk sem.



A fesztivál főszervezője elmondta: naponta kétezer-ötszáz fesztiválozóra számítanak, ennél jobban nem is szeretnék emelni a létszámot, hiszen továbbra is meg szeretnék őrizni az AlteRábára jellemző családias légkört és hangulatot.



Hegedűs László szólt arról is: idén ismét lesznek a fesztiválon tematikus napok, szerdán díva napot tartanak, pénteken pedig ismét a rockzene kerül a figyelem középpontjába.