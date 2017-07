Sci-fi

2019-be mutatják be Ang Lee Gemini Man című sci-fijét

Ang Lee Oscar-díjas rendező Gemini Man című sci-fije 2019-ben kerül a mozikba - értesült a The Hollywood Reporter. A film főszerepét Will Smith játssza. Egy munkájával szakítani készülő, korosodó bérgyilkost alakít, akinek 25 évvel fiatalabb, képességei csúcsán lévő klónjával kell megküzdenie.

A Paramount filmstúdió csütörtökön jelentette be, hogy a produkció premierjét 2019. október 4-re időzítették. A sci-fi producerei között szerepel Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg és Don Granger, az executive produceri munkát pedig Don Murphy és Chad Omanare kapta.

A Gemini Man forgatását 1997 óta tervezte a Disney, úgy volt, hogy Tony Scott rendezi majd és Don Murphy lesz a producere. A film elkészítése mindenkit izgatott, de sokáig húzódott a megvalósítása, mert megfilmesíthetetlennek vélték, főleg azért, mert még nem volt elég fejlett a technológia ahhoz, hogy ugyanaz a színész hitelesen jelenjen meg a filmvásznon fiatalabb és öregebb emberként.

Azóta számos produkció is igazolta, hogy a digitális effektusok képesek efféle átváltoztatásra: így alakult át Brad Pitt a Benjamin Button különös életében, Jeff Bridges a Tron: Örökségben, Johnny Depp A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszújában vagy Kurt Russell A galaxis őrzői Vol. 2-ben.

A 63 éves Ang Lee kétszer is elnyerte a rendezői Oscar-díjat: a Brokeback Mountain - Túl a barátságon és a Pi élete című filmjeiért. Tavaly a Billy Lynn hosszú, félidei sétája című háborús filmet láthatta tőle a közönség a moziban.