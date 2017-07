Sztárhírek

Budapesten bérel házat Mila Kunis és Ashton Kutcher

A színésznő a The Spy Who Dumped Me című vígjátékot forgatja nálunk Gillian Andersonnal és Justin Theroux-val. 2017.07.05 07:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Budapesten bérel házat Ashton Kutcher és Mila Kunis - írja a Blik. Kutcher hihetetlenül közvetlen, kedves, még azt is megkérdezi "hogy vagy" - írja a Blikk, miután egyik munkatársuknak sikerült egy budai kávézóban fotózkodnia az amerikai filmsztárral.

"Imádom Budapestet, gyönyörű város" - nyilatkozta a színész, aki feleségét, Kunist kísérte el gyerekeikkel együtt egy két hónapos forgatásra.

Kutcher a lap szerint lazán, testőrök nélkül mászkál a városban, és egy magyar rendszámú autóval közlekedik. A pár néhány napja érkezett meg Budapestre, a színészt pedig már hétfőn reggel kislányával és asszisztensével egy bevásárlóközpont aljában lévő élelmiszerboltban, a müzlis dobozok előtt fotózták.

Mila Kunis a The Spy Who Dumped Me című vígjátékot forgatja többek közt a Scully ügynökként híressé vált Gillian Andersonnal és Jennifer Aniston párjával, Justin Theroux-val; a filmet 2018. július 8-án mutatják be az amerikai mozikban.