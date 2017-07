Zene

Paul McCartney békés úton rendezte szerzői jogi ügyét a Sony/ATV-vel

A brit sztár idén januárban nyújtott be keresetet a Sony/ATV ellen egy manhattani szövetségi bíróságon, hogy visszaszerezze a zenei kiadóhoz került dalainak szerzői jogait.

Paul McCartney jogi csatározás nélkül, peren kívüli megállapodással rendezte szerzői jogi ügyét a Sony/ATV zenei kiadóval.



A brit sztár idén januárban nyújtott be keresetet a Sony/ATV ellen egy manhattani szövetségi bíróságon, hogy visszaszerezze a zenei kiadóhoz került dalainak szerzői jogait.



McCartney egyik ügyvédje, Michael Jacobs a múlt héten azonban arról tájékoztatta Edgardo Ramos New York-i szövetségi bírót, hogy a felek "megoldották maguk között az ügyet egy bizalmas megállapodás révén". Jacobs a kereset ejtését kérte a bírótól. Az érintett felek képviselői nem nyilatkoztak az ügy fejleményeiről.



Az érintett dalok közül McCartney sokat még John Lennonnal együtt írt a Beatles együttesnek. A szerzői jogokat 1985-ben Michael Jackson vásárolta meg, majd halála után hagyatékának gondozói eladták a katalógust a Sony/ATV-nek.



McCartney hosszú ideje vissza akarta szerezni a dalok fölötti rendelkezés jogát. Januári keresetében a zenész megjegyezte, hogy szándékáról korábban a Sony/ATV-t is értesítette, és azt is jelezte, hogy jogi igényét arra az 1976-os amerikai szerzői jogi szabályozásra hivatkozva nyújtja be, amely egy bizonyos idő elteltével lehetővé teszi a szerzői jogok fölötti rendelkezés visszaszerzését.



Az első szám, amelynek szerzői jogait visszakaphatja, az 1962-es Love Me Do című dal lesz 2018 októberében. A katalógus többi részének darabjai évekkel később válnak elérhetővé számára, az utolsó szám szerzői jogait 2026-ban szerezheti vissza.



A zenész keresetére reagáló válaszközleményében a Sony/ATV "a legnagyobb tiszteletét" fejezte ki McCartney iránt, ugyanakkor csalódottságát sem titkolta. A kiadó leszögezte, hogy a kereset "szükségtelen és elhamarkodott" volt.