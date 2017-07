Tévé

Elindult az RTL új csatornája

Fotó: RTL Klub

Megüresedett egy csatorna a Film+2 helyén, az RTL csatornát indított saját gyártású műsorainak - írja a 24.hu.

Az RTL Group RTL Gold elnevezésű csatornáján 2017. július 3-án kezdték a sugárzást. A nézők olyan műsorokra számíthatnak az új csatornán, mint a Mónika Show, a Legyen Ön is Milliomos!, a Balázs Show, vagy a A széf. Főként az RTL Klub régi produkcióit láthatjuk viszont, addig legalábbis mindenképpen, amíg népszerűvé nem válnak az új műsorok is: mint a Nádai Anikó vezette Anikó #show.

Nádai új talkshowjához komoly reményeket fűz a csatorna. A beszélgetős műsor alaptematikája szerint civil vendégekkel beszélget a műsorvezető aktuális társadalmi, és mindenki életében felbukkanó, hétköznapi kérdésekről. Első vendégeinek egyike például egy transzszexuális férfi.

Már korábban is érkeztek hírek arról, hogy Nádai önálló műsort kap valamelyik kereskedelmi csatornán, az RTL Gold azonban a végsőkig titokban tartotta, hogy végül saját gyártású talksowjának háziasszonya lesz az egykori VV villalakó.